Против телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма"

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ, — одни и те же люди", — сказал генпрокурор на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

По его словам, имеются в виду два человека, возглавляющие одновременно офшорные компании NewsOne и российского банка.

Луценко добавил, что факт финансирования терроризма будет устанавливать СБУ.

Накануне Генпрокуратура возбудила против телеканала уголовное дело о "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Как заявлял Луценко, бенефициары телеканала связаны с российским Промсвязьбанком и этого достаточно для применения санкций к NewsOne.

Двенадцатого июля должен был состояться телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.

В Киеве резко раскритиковали эту идею, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов. Националисты устроили у здания NewsOne митинг, жгли файеры и дымовые шашки и выкрикивали угрозы.

В результате NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.