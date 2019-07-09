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РИА Новости

Против телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма"

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ, — одни и те же люди", — сказал генпрокурор на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

По его словам, имеются в виду два человека, возглавляющие одновременно офшорные компании NewsOne и российского банка.
Луценко добавил, что факт финансирования терроризма будет устанавливать СБУ.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Вчера, 17:23
"Нужен предлог". Эксперт объяснил, что означают проверки в NewsOneНа Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко высказал свой взгляд на ситуацию.
Накануне Генпрокуратура возбудила против телеканала уголовное дело о "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Как заявлял Луценко, бенефициары телеканала связаны с российским Промсвязьбанком и этого достаточно для применения санкций к NewsOne.
Двенадцатого июля должен был состояться телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.
Сторонники партии Национальный корпус проводят акцию протеста у здания Администрации президента Украины против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
Вчера, 08:24
Защитит ли Зеленский журналистов, которые хотели провести телемост? Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины с призывом защитить журналистов канала NewsOne, которые хотели провести телемост с Россией. Будет ли ответ, в эфире радио Sputnik предположил украинский политолог Юрий Кот.
В Киеве резко раскритиковали эту идею, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов. Националисты устроили у здания NewsOne митинг, жгли файеры и дымовые шашки и выкрикивали угрозы.
В результате NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.
В Москве инициативу, напротив, поддержали. "Несмотря на все <...> политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Над пропастью во лжи
8 июля, 17:15
Над пропастью во лжи
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Телемост Россия - УкраинаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С каждым днем очевиднее, что дела со свободой слова в этой прекрасной стране просто замечательны. Что тут может быть удивительного, если даже в солнечной Британии в самой свободной тюрьме сидит Джуллиан Ассандж, и на конференцию по свободе слова не пускают журналистов?
9 июля, 18:24
Сергей Шмель
3020003
О, как, однако, всемогуща украинская генпрокуратура. Как оперативно добыла сведения о кипрских оффшорах. Ну просто потомки Шерлока Холмса. Или здесь порылась другая собака, родом из США? И по-дружески преподнесла неполживую информацию? Свобода слова - она такая свободная.
9 июля, 18:28
mm3minaeva
1500001
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