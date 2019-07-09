Против телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ, — одни и те же люди", — сказал генпрокурор на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.
По его словам, имеются в виду два человека, возглавляющие одновременно офшорные компании NewsOne и российского банка.
Луценко добавил, что факт финансирования терроризма будет устанавливать СБУ.
Накануне Генпрокуратура возбудила против телеканала уголовное дело о "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Как заявлял Луценко, бенефициары телеканала связаны с российским Промсвязьбанком и этого достаточно для применения санкций к NewsOne.
Двенадцатого июля должен был состояться телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.
Вчера, 08:24Защитит ли Зеленский журналистов, которые хотели провести телемост? Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины с призывом защитить журналистов канала NewsOne, которые хотели провести телемост с Россией. Будет ли ответ, в эфире радио Sputnik предположил украинский политолог Юрий Кот.
В Киеве резко раскритиковали эту идею, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов. Националисты устроили у здания NewsOne митинг, жгли файеры и дымовые шашки и выкрикивали угрозы.
В результате NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.
В Москве инициативу, напротив, поддержали. "Несмотря на все <...> политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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