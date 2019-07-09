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РИА Новости

Мантуров рассказал о ремонте самолетов с украинскими двигателями в России

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на главной стратегической сессии "Чемпионы цифровой гонки: стратегии и конкуренции" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на главной стратегической сессии Чемпионы цифровой гонки: стратегии и конкуренции в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на главной стратегической сессии "Чемпионы цифровой гонки: стратегии и конкуренции" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Техника с двигателями "Мотор Сич" эксплуатируется в России, но "Специальный летный отряд "Россия" ремонтирует свои самолеты сам, без иностранных специалистов, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее команда украинских журналистских расследований Bihus.info опубликовала материал, в котором говорится о том, что украинское предприятие "Мотор Сич" поставляет детали для двигателей в РФ, несмотря на запрет с 2014 года экспорта товаров военного назначения. Они утверждают, что с 2015 по 2017 год российская фирма "Борисфен" получила подрядов на более чем 3,5 миллиона долларов, непосредственно же "Мотор Сич" якобы получало подряд на обслуживание и улучшение ресурса двигателей самолетов "Специального летного отряда "России".
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"Кому здесь плюс - СЛО "Россия" или "Мотор Сичу"...? Сами же украинские коллеги запретили "Мотор Сичу" выполнять эти работы. У нас действительно производится техника с использованием двигателей, произведенных на "Мотор Сиче", это правда. Это и вертолеты, ранее поставленные, и самолеты Ан-148, и конечно же, техника ремонтируется. Там, где требуется дополнительные комплекты запасных частей - компании взаимодействуют, что-то производится, что-то закупается. Но СЛО "Россия" самостоятельно выполняет все работы по ремонту и обслуживанию, иностранные специалисты вообще не допускаются", - пояснил Мантуров.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.
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Мотор СичДенис МантуровАн-148Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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