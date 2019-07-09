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РИА Новости

Путин пообещал рассмотреть предложение о всероссийской "Ночи карьеры"

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал студентам Уральского федерального университета (УрФО) рассмотреть возможность проведения всероссийской "Ночи карьеры", но отметил, что, наверное, такие мероприятия лучше проводить днем.
В ходе встречи президента со студентами и аспирантами УрФУ председатель союза студентов университета рассказал о карьерных события "Ночь карьеры" и "Весна карьеры". Он предложил президенту провести всероссийскую "Ночь карьеры", чтобы студенты могли пообщаться с работодателями.
"Ночь карьеры - это звучит впечатляюще", - отметил Путин.
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"Вот Пумпянский (глава нацсовета УрФУ - ред.) по ночам спит, так что лучше, наверное, все-таки "Вот Пумпянский (глава набсовета УрФУ - ред.) по ночам спит, так что лучше, наверное, все-таки днем проводить, но молодые люди все время как-то по-особенному к ночам относятся. В принципе, можно и ночь карьеры сделать", - сказал он.
Путин также рассказал, что, по его данным, трудоустраиваются 90% выпускников УрФУ, 80% - по специальности. Он предложил студентам поблагодарить своих наставников за такой результат.
По его словам, получение знаний зависит от студентов, а создание условий для трудоустройства - от администрации. "У них это получается, судя по всему", - отметил президент.
"Вот то, что вы сказали. Конечно, это здорово. И не важно - по ночам этим заниматься, хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии", - улыбнулся Путин.
"Но если это создает базу для развития, для будущего профессионального роста, конечно. Но надо посмотреть, чем вы конкретно предлагаете наполнить такие мероприятия. Конечно, вот я попрошу тогда представителей администрации обратить на это внимание... мы со своей стороны с удовольствием поддержим это. Вам спасибо за идею", - сказал президент.
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Уральский федеральный университетВладимир ПутинЕкатеринбургОбщество
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