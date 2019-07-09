Путин пообещал рассмотреть предложение о всероссийской "Ночи карьеры"

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал студентам Уральского федерального университета (УрФО) рассмотреть возможность проведения всероссийской "Ночи карьеры", но отметил, что, наверное, такие мероприятия лучше проводить днем.

В ходе встречи президента со студентами и аспирантами УрФУ председатель союза студентов университета рассказал о карьерных события "Ночь карьеры" и "Весна карьеры". Он предложил президенту провести всероссийскую "Ночь карьеры", чтобы студенты могли пообщаться с работодателями.

"Ночь карьеры - это звучит впечатляюще", - отметил Путин.

"Вот Пумпянский (глава нацсовета УрФУ - ред.) по ночам спит, так что лучше, наверное, все-таки "Вот Пумпянский (глава набсовета УрФУ - ред.) по ночам спит, так что лучше, наверное, все-таки днем проводить, но молодые люди все время как-то по-особенному к ночам относятся. В принципе, можно и ночь карьеры сделать", - сказал он.

Путин также рассказал, что, по его данным, трудоустраиваются 90% выпускников УрФУ, 80% - по специальности. Он предложил студентам поблагодарить своих наставников за такой результат.

По его словам, получение знаний зависит от студентов, а создание условий для трудоустройства - от администрации. "У них это получается, судя по всему", - отметил президент.

"Вот то, что вы сказали. Конечно, это здорово. И не важно - по ночам этим заниматься, хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии", - улыбнулся Путин.