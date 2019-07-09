Путин пообещал передать Назарбаеву приглашение на 100-летие УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета пообещал передать первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву приглашение на 100-летие УрФУ в 2020 году.
"Если бы я знал об этом приглашении, я бы ему сказал. Я с ним два дня назад по телефону разговаривал. Но я специально ему еще позвоню по этой истории", - сказал Путин в ответ на приглашение его и Назарбаева на 100-летие университета.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является почетным доктором Уральского федерального университета.