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РИА Новости

Путин пообещал передать Назарбаеву приглашение на 100-летие УрФУ

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета пообещал передать первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву приглашение на 100-летие УрФУ в 2020 году.
"Если бы я знал об этом приглашении, я бы ему сказал. Я с ним два дня назад по телефону разговаривал. Но я специально ему еще позвоню по этой истории", - сказал Путин в ответ на приглашение его и Назарбаева на 100-летие университета.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является почетным доктором Уральского федерального университета.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
5 июля, 11:28
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Нурсултан НазарбаевУральский федеральный университетВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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