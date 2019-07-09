СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины продолжит расследовать дело, возбужденное из-за инициативы украинского телеканала NewsOne провести телемост с РФ, несмотря на его отмену, заявил во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

"То, что этот прямой мост отменили, не несет никаких юридических изменений по отношению к расследованию этого дела, которое было зарегистрировано вчера в Генпрокуратуре, и досудебное следствие будет осуществлять Служба безопасности Украины", - заявил Луценко во вторник на брифинге.

Кроме того, генпрокурор выразил мнение, что на сегодня у регулятора есть все основания отозвать лицензию у телеканала NewsOne.

Нацсовет по ТВ ранее назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки.