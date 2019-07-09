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РИА Новости

Путин обещал проработать ускоренный вывод изотопных препаратов на рынок

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать с правительством вопрос об ускоренном выводе радиофармпрепаратов на рынок.
Во вторник проходит встреча Путина со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Один из участников встречи поднял вопрос об ускоренном выводе радиофармпрепаратов на рынок, "потому что это короткоживущие препараты".
"Что касается изотопов, то у нас не так много мест, где это производится. Кто не знает, могу сказать, изотоп вводится безболезненно и безвредно для человека, просто гуляет практически по всему организму, по всем клеточкам и если натыкается на какое-то новообразование, сразу дает о себе знать. Это уникальные способы ранней диагностики и в кардио используется, и в онкологии используется, таких центров, где это есть, - а это дорогостоящие установки, которые могут производить изотопы, - их не так много в стране. И, конечно, они должны быть эффективно использованы, полностью с этим согласен. И вот Татьяна Алексеевна (Голикова, зампред правительства - ред.) кивает головой, она как бывший министр здравоохранения хорошо это знает. Я прошу пометить эту тему, мы обязательно отреагируем в работе с правительством", - сказал президент.
Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний - в онкологии, кардиологии и неврологии. На базе Уральского федерального университета будет работать циклотронный центр ядерной медицины. В нем ученые смогут получать более десятка самых востребованных в медицине радиоактивных изотопов, в том числе фтор-18, йод-123, йод-124, технеций-99м, индий-111, галлий-67, галлий-68. Центр будет способен обеспечить радиофармпрепаратами имеющиеся на Урале диагностические установки для диагностических и лечебных процедур. Но поскольку эти изотопы имеют относительно небольшой период полураспада (от нескольких часов до нескольких дней), то необходимо решать вопросы их бесперебойной оперативной доставки в клиники.
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