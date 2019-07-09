Путин обещал проработать ускоренный вывод изотопных препаратов на рынок

"Что касается изотопов, то у нас не так много мест, где это производится. Кто не знает, могу сказать, изотоп вводится безболезненно и безвредно для человека, просто гуляет практически по всему организму, по всем клеточкам и если натыкается на какое-то новообразование, сразу дает о себе знать. Это уникальные способы ранней диагностики и в кардио используется, и в онкологии используется, таких центров, где это есть, - а это дорогостоящие установки, которые могут производить изотопы, - их не так много в стране. И, конечно, они должны быть эффективно использованы, полностью с этим согласен. И вот Татьяна Алексеевна (Голикова, зампред правительства - ред.) кивает головой, она как бывший министр здравоохранения хорошо это знает. Я прошу пометить эту тему, мы обязательно отреагируем в работе с правительством", - сказал президент.