Ростовская область подписала на "Иннопроме" многомиллиардные контракты

РОСТОВ-НА-ДОНУ , 9 июл – РИА Новости. Ростовская область подписала на X Международной промышленной выставке "Иннопром" многомиллиардные контракты, сообщает пресс-служба области.

В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев и управляющий "Роснано" Анатолий Чубайс договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. К 2019-2020 годах на территории региона запустят три ветропарка общей мощностью 300 МВТ. Они появятся в Каменском и Красносулинском районах. Кроме того, в планах возведение еще трех станций - Южной ВЭС, Северной ВЭС и Гуковской ВЭС. На их строительство инвестором планируется направить порядка 70 миллиардов рублей.

ООО "Башни ВРС" (СП "Северстали", "Роснано" и испанской Windar Renovables S.L.) с 2018 года реализует на Дону инвестиционный проект по производству стальных башен для ветроэнергетических установок.

Также, до конца года в Волгодонском районе будет создан завод по производству гондол для ветроустановок. Инвестиционный проект реализует "Росатом" совместно с итальянской компанией "Энел".

"До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии Лагервей (башни, гондолы, генераторы). Это наши совместные планы с компанией "Росатом". Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 миллиарда рублей", - цитируется в сообщении Голубев.

Кроме того губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании "Фрезениус Нефрокеа" в России Алексей Смирнов на форуме подписали соглашение о строительстве в 2019-2020 годах новых диализных центров. Сумма инвестиций составит 450 миллиона рублей.

"В Ростовской области уже работают шесть диализных центров этой компании: в Ростове, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске. Создание этих современных клиник стало возможным благодаря нашему продуктивному государственно-частному партнерству. Более 500 пациентов из Ростовской области и соседних регионов получают там профессиональную медицинскую помощь. Рассчитываем, что качественную медпомощь будут получать рядом с домом еще больше жителей области", - отметил губернатор после подписания соглашения.

В скором времени в регионе появится завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов построят

Соглашение об этом подписали Голубев и исполнительный директор компании "Бонум" Евгений Богданов. Компания намерена расширять производство техники. В новый проект инвестор готов вложить 700 миллионов рублей, а у области появится 300 рабочих мест. Эксперты подсчитали, что прибыль с нового завода к 2024 году составит порядка 2,1 миллиарда рублей.