Мосгоризбирком рассказал о процедуре проверки подписей кандидатов в МГД

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проверка подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы с помощью системы ГАС "Выборы" не является решающей, данные избирателей уточняются в миграционной службе, система лишь помогает проводить проверку оперативнее, рассказал РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее кандидат на выборы в Мосгордуму Илья Яшин в своих социальных сетях выразил недоверие процессу проверки подписей избирателей с помощью системы ГАС "Выборы". По его словам, она проходит за закрытыми дверями и никто не может прооконтролировать работу проверяющих.

Глава Мосгоризбиркома отметил, что система лишь помогает работникам комиссии оперативнее проверять избирателей.

"Проверка по линии ГАС "Выборы" носит неюридический характер и не дает оснований потом кого-то в чем-то заподозрить. Так как это база, которая содержит всех избирателей города Москвы, идет параллельная проверка, является ли избиратель избирателем этого округа. У нас округа некоторые делят районы пополам, один дом в одном округе, другой в другом округе. И, естественно, члены комиссии на память не могут вспомнить, где проходит граница округа. Чтобы каждый раз не сверяться, для этого используется система ГАС "Выборов"", - сказал Горбунов.

Он также добавил, что проверка с помощью системы не является решающей. Данные проверки с помощью ГАС "Выборов" потом уточняются в миграционной службе.

"Если есть какие-то сомнения, расхождения в адресах, фамилиях и так далее, тогда окружные комиссии на основании этой проверки направляют официальный запрос в миграционную службу для проверки и уточнения данных. То есть все предварительные разговоры, которые сейчас ведут, они пока преждевременные. До тех пор, пока не будет официальной справки миграционной службы, подтверждающей или опровергающей, только эти справки будут юридически оцениваться окружной комиссией", - отметил Горбунов.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78. Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.