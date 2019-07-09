Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T17:38Z
https://ria.ru/20190709/1556358971.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/90/1523439004_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_5f24421f2c8767698520627beb410410.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком рассказал о процедуре проверки подписей кандидатов в МГД

Вчера, 17:38
156
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проверка подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы с помощью системы ГАС "Выборы" не является решающей, данные избирателей уточняются в миграционной службе, система лишь помогает проводить проверку оперативнее, рассказал РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Ранее кандидат на выборы в Мосгордуму Илья Яшин в своих социальных сетях выразил недоверие процессу проверки подписей избирателей с помощью системы ГАС "Выборы". По его словам, она проходит за закрытыми дверями и никто не может прооконтролировать работу проверяющих.
Глава Мосгоризбиркома отметил, что система лишь помогает работникам комиссии оперативнее проверять избирателей.
Актер Андрей Соколов
17 июня, 15:16
Актер Соколов решил выдвигаться в депутаты МГД после отказа Федермессер
"Проверка по линии ГАС "Выборы" носит неюридический характер и не дает оснований потом кого-то в чем-то заподозрить. Так как это база, которая содержит всех избирателей города Москвы, идет параллельная проверка, является ли избиратель избирателем этого округа. У нас округа некоторые делят районы пополам, один дом в одном округе, другой в другом округе. И, естественно, члены комиссии на память не могут вспомнить, где проходит граница округа. Чтобы каждый раз не сверяться, для этого используется система ГАС "Выборов"", - сказал Горбунов.
Он также добавил, что проверка с помощью системы не является решающей. Данные проверки с помощью ГАС "Выборов" потом уточняются в миграционной службе.
"Если есть какие-то сомнения, расхождения в адресах, фамилиях и так далее, тогда окружные комиссии на основании этой проверки направляют официальный запрос в миграционную службу для проверки и уточнения данных. То есть все предварительные разговоры, которые сейчас ведут, они пока преждевременные. До тех пор, пока не будет официальной справки миграционной службы, подтверждающей или опровергающей, только эти справки будут юридически оцениваться окружной комиссией", - отметил Горбунов.
Московская городская избирательная комиссия
4 июля, 14:49
Кандидатов в Мосгордуму призвали избегать некомпетентной трактовки законов
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78. Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Московская городская Дума
4 июля, 16:34
В МГД прокомментировали призывы к регистрации кандидатов без сбора подписей
000001
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаПолитика
Рекомендуем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Зеленский не достигнет мира в Донбассе без переговоров, заявил Медведчук
РИА
Новости
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Мосгоризбирком объяснил недопуск КПРФ к проверке подписей других кандидатов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Мосгоризбирком призвал не устраивать истерик при проверке подписей
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста
Лента
новостей
В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ по делу о бытовом насилии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что не вмешивался и не собирается вмешиваться в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин
Путину в УрФУ показали бионический протез голени и сверхгидрофобный гель
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин обещал проработать ускоренный вывод изотопных препаратов на рынок
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на главной стратегической сессии Чемпионы цифровой гонки: стратегии и конкуренции в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
Мантуров рассказал о ремонте самолетов с украинскими двигателями в России
При пожаре в Волгоградской области погибла женщина
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил Стоуну, что сближение России с Украиной неизбежно
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин: процесс вывода лекарственных препаратов на рынок забюрократизирован
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 24 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния