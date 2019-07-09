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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре более семи миллиардов рублей направили на расселение аварийных домов

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей направили в Ханты-Мансийском автономном округе на переселение граждан из аварийного жилья, власти готовы и дальше финансировать данное направление, заявила глава региона Наталья Комарова.
Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Югры" в рамках нацпроекта "Жилье" стала главной темой конференции "Губернатор Онлайн", прошедшей во вторник. Тему сноса непригодных домов Комарова более двух часов обсуждала с общественниками, а также с руководителями всех 22 муниципалитетов, которые в прямом эфире отвечали на вопросы жителей, звучавшие из студии и в соцсетях.
"Мы действительно имеем открытое бюджетное финансирование более чем на 7 миллиардов рублей для этой программы, оформляем еще 2 миллиарда рублей... На самом деле, мы прекрасно понимаем, в таких условиях жить из поколения в поколение - несправедливо в отношении людей", - подчеркнула губернатор Югры.
Актуальный вопрос, по ее словам, связан с объемами строительства, которые не везде одинаковы. Так, если Ханты-Мансийск или Нижневартовск способны расселять ежегодно по 30 многоквартирных домов, признанных аварийными, то в ряде районов темпы нередко заметно ниже.
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"Это вопрос для многих муниципалитетов, важно подготовить жилой фонд для отселения людей... Проблема в том, что некуда переселять? Нужен районам особенный подход, инвестор просто так идти не будет, весь расчет на муниципальный заказ", - пояснила глава региона.
При этом Комарова обратила внимание глав муниципалитетов на то, что в населенных пунктах важно не только подготовить жилой фонд для переселения, но и постоянно думать над тем, чем заинтересовать людей, чтобы им действительно хотелось переезжать в новые микрорайоны.
По информации правительства Югры, на переселение граждан из аварийного жилья в качестве субсидий муниципалитетам округа выделено 7,7 миллиарда рублей. Указанный объем средств позволит расселить в 2019 году более 140 тысяч квадратных метров, или свыше 5 тысяч человек.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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