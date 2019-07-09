Лондон отказал в визах россиянам, приглашенным на конференцию по СМИ

Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в Лондон На форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.