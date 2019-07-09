Лондон отказал в визах россиянам, приглашенным на конференцию по СМИ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Британская сторона де-факто лишила российскую делегацию возможности участия в конференции по свободе СМИ, не выдав визы на въезд, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.
"Организаторы отказали российским информагентствам RT и Sputnik в аккредитации на мероприятие. Более того, британская сторона де-факто лишила возможности участия в конференции официальную российскую делегацию, не выдав визы на въезд", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Она также отметила, что, несмотря на официально направленное российской стороне приглашение на мероприятие, представителей посольства РФ в Лондоне не позвали на посвященный ему брифинг для дипкорпуса.
"Но даже этими рестрикциями дело не ограничилось. Отказ в аккредитации упомянутых российских СМИ британский МИД прокомментировал следующим образом: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации". Тем самым власти Великобритании публично предъявили нашим новостным ресурсам тяжкие обвинения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.