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РИА Новости

Лари обесценился из-за ожидания санкций со стороны России, считает эксперт

Вчера, 17:32
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© Fotolia / LaliГрузинский лари
Грузинский лари
© Fotolia / Lali
ТБИЛИСИ, 9 июл – РИА Новости. Резкое обесценивание национальной валюты Грузии напрямую связано с ожиданиями новых санкций со стороны России, но после решения Владимира Путина не поддерживать их введение стоит ожидать укрепления лари, считает экономический эксперт Акакий Цомая.
Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоит 2,90 лари. На сайте регулятора отмечено, что на 10 июля один доллар стоит 2,9096 лари, в то время как 9 июля доллар стоил 2,8320 лари.
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"Другого фактора на данном этапе быть не может. Главная причина - это негативные ожидания и ажиотаж. Когда ожидаешь, что экспорт может сократиться на 15%, могут запретить денежные переводы - у населения и у бизнеса появляются негативные ожидания. Люди панически покупают доллар, именно это обесценивает курс", - заявил Цомая журналистам во вторник.
По его словам, после того, как президент России Владимир Путин решил не поддержать введение санкций против Грузии, "стоит ожидать, что лари станет постепенно укрепляться и достигнет своей точки равновесия".
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
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Протестуют все. В Тбилиси за ночь случилось четыре разных митингаТех, кто выступает за отставку главы МВД, в центре грузинской столицы потеснили противники ЛГБТ.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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8 июля, 21:58
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Прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia и две грузинские: Georgian Airways и Myway Airlines. Полеты осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Иркутска, Улан-Уде, Читы, Жуковского, Перми, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Новосибирска и другие и из Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть деньги за них, либо переоформить авиаперевозку на другие направления. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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СанкцииВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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Евгений Шевелев
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Какие к черту экономические отношения? Ихняя бормотуха и вода из унитаза нам что экономическое чудо сотворит?
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