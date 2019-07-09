Мосгоризбирком объяснил недопуск КПРФ к проверке подписей других кандидатов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Мосгордумы от партии КПРФ не допущены к проверке подписей своих соперников, поскольку в этой процедуре по закону не могут участвовать кандидаты от парламентских партий, освобожденные от необходимости собирать подписи, рассказал РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ 1 июля пожаловались в ЦИК в связи с тем, что им отказали в возможности присутствовать при проверке подписей, собранных для регистрации других кандидатов.

"Все кандидаты, которые сдали подписи, они имеют право присутствовать при проверке своих подписей и при проверке подписей других кандидатов. Есть одна парламентская партия, которая освобождена от сбора подписей, они пишут в центральную избирательную комиссию жалобы, что их не допускают. А они по закону не имеют права участвовать в проверке подписей других кандидатов", - сказал Горбунов.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78, сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.