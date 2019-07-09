Путину в УрФУ показали бионический протез голени и сверхгидрофобный гель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Владимир Путин после посещения выставки "Иннопром" приехал на встречу со студентами УрФУ, перед которой ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учеными.

Президенту презентовали, по словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, уникальный проект по разделению и утилизации жидких отходов. Он основан на применении фильтрации жидкостей на керамических мембранах и позволяет перерабатывать любую органику, в том числе отходы, вырабатывая при этом энергию.

Путину продемонстрировали несколько проектов, которые при поддержке УрФУ реализуют малые научные предприятия, а также несколько разработок школьников, также поддержанных университетом.

Например, молодой человек, посетивший образовательный центр "Сириус" в Сочи, представил президенту бионический протез голени с возможностью интуитивного управления: вошедшие в него датчики считывают напряжение с оставшихся после ампутации мышц. В УрФУ пообещали, что будут поддерживать внедрение этой разработки.

Еще один юный изобретатель продемонстрировал Путину уникальный сверхгидрофобный гель, способный придавать водоотталкивающие свойства самым разным материалам. Разработка уже вызвала интерес у предприятий металлургии, машиностроения, самолетостроения, строительной отрасли, медицины.

Президента заинтересовали некоторые разработки малых инновационных предприятий, работающих при УрФУ. Например, портативная автомобильная камера ночного видения, которая выводит проекцию изображения на лобовое стекло. Ее уже закупила Росгвардия, рассказал ректор.

Еще одна разработка малого инновационного бизнеса Урала – платформа "Цифровой двойник", позволяющая производить виртуальные испытания изделий без изготовлений натурного образца. Заказчиками такого центра уже стали КамАЗ, Синара-Транспортные машины, Уралмаш.

Не меньший интерес, по словам председателя совета директоров ТМК, главы нацсовета УрФУ Дмитрия Пумпянского, в отечественной промышленности, в частности, нефтегазовой, вызывает проект системы контроля качества нефтяных труб и муфт, разработанный в УрФУ и позволяющий производить такие работы дистанционно, без участия человека.

Ряд разработок, которые показали Путину, были связаны с пищевой промышленностью. В частности, президента заинтересовала технология получения растительных материалов - пробиотиков, фитоэстрогенов из пищевых продуктов или их отходов. Введение этих вытяжек в другие продукты позволит повышать их полезные свойства насыщать дополнительными элементами.

Глава государства высказал поддержку авторам этого проекта и сфотографировался с ними на память, а затем ознакомился с макетом инфраструктуры Екатеринбурга, которая готовится к универсиаде 2023 года.