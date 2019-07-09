Путин ознакомился с отечественными образцами "умного дома" на "Иннопроме"

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра стендов на X международной промышленной выставке "Иннопром - 2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге ознакомился с образцами отечественного "умного дома", российской мобильной ОС и системой удаленного пилотирования 120-тонным самосвалом БелАЗ.

Первым делом главе государства на стенде Минпромторга показали мобильную операционную систему, ориентированную, прежде всего, на госорганы и организации с повышенными требованиями к информбезопасности, под названием "Аврора", установленную на планшет Aquarius NS208 одноименного российского производителя.

Разработчики сообщили Путину, что в планах установка ОС и на гаджеты Huawei, однако, по их мнению, "выстрелить" "Авроре" на рынке могут помешать планы китайских конкурентов по разработке собственной ОС, которые "подсознательно тормозят нашу разработку".

"Нет-нет, они не подсознательно, просто они хотят нарастить (платформу - ред.), завоевать клиентов", - пояснил Путин, отметив при этом, что и российских гаджетов "тысячи должны быть".

Еще один отечественный продукт, продемонстрированный Путину, это система "умного дома" "SmartFlat", которая, помимо функций мониторинга состояния, обеспечения безопасности и комфорта для жителей многоквартирных домов, может также использоваться в системах точного земледелия, цифровизации сельского хозяйства, в управлении специальной техникой и бортовым оборудованием в пассажирских самолетах.

В ходе осмотра выставки Путиным разработчики российских ethernet-коммутаторов Eltex рассказали президенту про свой новый продукт, попросив поддержать шаги по приоритизации применения российского телеком-оборудования в рамках построения соответствующей инфраструктуры для органов власти.

Путин намекнул, что не оставит отрасль без внимания: "Мы с вами в этом единомышленники".

Еще одной уникальной разработкой, с которой ознакомился Путин, стало рабочее место оператора для удаленного управления техникой. В частности, главе государства продемонстрировали, как оператор управляет 120-тонным самосвалом БелАЗ, находящимся на полигоне Жодино в Белоруссии.