В Ростове-на-Дону загорелась крыша Музыкального театра

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на кровле Ростовского музыкального театра, на месте работают пожарные расчеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре на улице Социалистической, 165 в Ростове-на-Дону, где располагается музыкальный театр, поступило в 17.01 мск.
"Загорание кровли, площадь (пожара - ред.) уточняется", - сообщили РИА Новости в МЧС.
Как отметили в ведомстве, пожару присвоен второй ранг, на месте работают восемь единиц техники и 40 человек.