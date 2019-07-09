В Ростове-на-Дону загорелась крыша Музыкального театра

Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019

Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019

© Фото : МЧС России Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на кровле Ростовского музыкального театра, на месте работают пожарные расчеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на улице Социалистической, 165 в Ростове-на-Дону, где располагается музыкальный театр, поступило в 17.01 мск.

"Загорание кровли, площадь (пожара - ред.) уточняется", - сообщили РИА Новости в МЧС.