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РИА Новости

УрФУ готов обеспечить десятую часть мирового производства скандия

Вчера, 17:20
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) при поддержке бизнеса готов наладить промышленное получение уникального вещества скандия, обеспечив десятую часть его мирового производства, рассказали президенту РФ ректор УрФУ Виктор Кокшаров и председатель совета директоров ТМК, глава набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский.
Владимир Путин после посещения выставки "Иннопром" приехал навстречу со студентами УрФУ, перед которой ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учеными.
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В частности, главе государства представили инновационный проект получения скандия, используемого в авиакосмической отрасли, ОПК, медицине. Как отметил Пумпянский, до начала реализации этого проекта весь необходимый России скандий приобретался за рубежом.
"Есть возможность выйти на десять процентов мирового производства этого вещества", - подчеркнул он. Со своей стороны Кокшаров отметил, что университет готов выступить и как подрядчик этого проекта и предоставить свою инженерную команду.
Глава государства проект одобрил, отметив важность использования этого вещества в отечественной промышленности.
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Уральский федеральный университетЕкатеринбургЭкономика
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