УрФУ готов обеспечить десятую часть мирового производства скандия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) при поддержке бизнеса готов наладить промышленное получение уникального вещества скандия, обеспечив десятую часть его мирового производства, рассказали президенту РФ ректор УрФУ Виктор Кокшаров и председатель совета директоров ТМК, глава набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский.

Владимир Путин после посещения выставки "Иннопром" приехал навстречу со студентами УрФУ, перед которой ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учеными.

В частности, главе государства представили инновационный проект получения скандия, используемого в авиакосмической отрасли, ОПК, медицине. Как отметил Пумпянский, до начала реализации этого проекта весь необходимый России скандий приобретался за рубежом.

"Есть возможность выйти на десять процентов мирового производства этого вещества", - подчеркнул он. Со своей стороны Кокшаров отметил, что университет готов выступить и как подрядчик этого проекта и предоставить свою инженерную команду.