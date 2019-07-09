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РИА Новости
Медиавойны

МИД требует от Лондона назвать основания для отказа в допуске RT и Sputnik

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. МИД России потребовал от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых RT и Sputnik отказали в аккредитации на конференцию, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте департамента информации и печати МИД.
Представитель ведомства подчеркнула, что неприемлемо выдвигать обвинения и не предъявлять фактов, как делает глава МИД Британии Джереми Хант.

"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения фейковых новостей и дезинформации", — заявила Захарова.

Ранее британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.
Стенд телеканала RT
Вчера, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
В комментарии российского МИД отмечается, что организаторы конференции "продемонстрировали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач".
Представитель ведомства заявила, что "другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы", и выразила надежду на то, что "правозащитные НПО и профильные международные структуры не постесняются выразить свою позицию".
Захарова добавила, что в Москве будут пристально следить за выступлениями представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который планировал принять участие в конференции. Она отметила, что МИД уже направил ему обращение с изложением сложившейся ситуации.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
6 июля, 22:44
В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов

Ситуация вокруг российских СМИ в Британии

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента со Скрипалями парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.
Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по делу Скрипалей, но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".
В декабре регулятор объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 12:54
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
1711322166
Обсудить 17
МедиавойныSputnikRussia Today (телекомпания)ВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
никакой связи между рупорами кремля и свободой слова. не надо манипулировать терминами, когда вам это выгодно.
9 июля, 18:09
LMLionja Mars
8000315
А какое отношение МИД России имеет к RT и Sputnik? Пресса вроде как должна быть независима от власти)
9 июля, 18:04
Даша Лисовская
300017
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