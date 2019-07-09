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РИА Новости

Источник: хуситы приговорили к смерти 30 пленных из списка на обмен

Вчера, 17:15
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ДОХА, 9 июл - РИА Новости. Суд госбезопасности в северном Йемене, который находится под контролем йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы,) во вторник приговорил к смертной казни 30 человек за шпионаж в пользу арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости источник в суде.
Обвиняемые, как уточнил телеканал "Аль-Арабия", были включены в список для обмена пленными с международно признанным правительством Йемена.
"Суд госбезопасности в Сане приговорил к смертной казни 30 обвиняемых из Йеменского объединения за реформы (партии "Аль-Ислах"), в том числе преподавателя из университета Саны, доктора наук Юсефа аль-Баваба, они были арестованы много месяцев назад за предоставление информации коалиции и враждебную деятельность против партии "Ансар Алла", - уточнил источник.
Приговоренные к смерти пленные входили в список подлежащих обмену людей, освобождения которых добивалось правительство Йемена.
Вид на столицу Йемена город Сану
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Арабская коалиция нанесла три авиаудара по столице Йемена, сообщил источник
Союз матерей похищенных хуситами ранее сообщил, что с 8 апреля 2016 года мятежники провели суды над 36 похищенными ими академиками, студентами, инженерами, которые выступали против их правления.
В феврале в Иордании прошла встреча между йеменскими мятежниками и представителями властей, на которой они обменялись списками пленных, состоящими из порядка 2 тысяч имен. При этом власти Йемена подтвердили, что 600 человек из этого списка на стороне хуситов находятся у них в плену, и еще 1,2 тысячи человек удерживают хуситы. Обмен пленными должен был начаться вскоре после этого, но возникли технические вопросы, и этого до сих пор не произошло.
Военные действия между силами на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади и поддерживающими хуситов военными идут с весны 2015 года, на стороне международно признанного правительства выступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, но это не помогло ему вернуть власть в северных районах страны.
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