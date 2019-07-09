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РИА Новости

Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума не изменила свою позицию относительно необходимости введения экономических мер против Грузии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
Позднее президент РФ Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу".
"Позиция Государственной думы неизменна: необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны, в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять", - сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Думы после заявления президента.
Он отметил, что правительству необходимо изучить целесообразность прекращения поставок в РФ вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в эту страну.
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"Позицию президента поддерживаем: необходимо урегулировать вопросы, связанные со взаимоотношениями между нашими странами, но когда мы видим, насколько там стало опасно для наших туристов, видим проявления экстремизма, мы должны сделать все, чтобы грузинская сторона образумилась и приняла решение по выстраиванию отношений на принципах дружбы, взаимоуважения, невмешательства в дела других государств", - сказал Володин.
По его словам, предложения Думы были вызваны необходимостью защитить президента и граждан РФ.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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