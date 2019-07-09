Эксперт оценил возможные потери Грузии от запрета Россией импорта вина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Потери Грузии в результате запрета на экспорт вина, фруктов и овощей в Россию могут превысить 300 миллионов евро в год, заявил РИА Новости доцент торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Он заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников сказал РИА Новости, что Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости.

"Грузию ассоциируют с виноделием. Наверное, там и надо искать, прежде всего. В прошлом году Грузия экспортировала в Россию около 55 миллионов бутылок вина, рост составил более 12%. И это около 65% всего экспорта. Значит, в результате запрета экспорта вина в нашу страну Грузия теряет не менее 220-250 миллионов евро", - заявил Чеглов.

"Много это? Для Грузии очень, принимая во внимание, что нужно найти замену рынка сбыта, а в Европу грузинские вина не очень пускают, свои есть, те же итальянские, испанские, немецкие. А китайский рынок нужно еще завоевать. Рынок Украины более понятный, но у украинцев проблема со свободными деньгами", - рассуждает собеседник агентства.

По его оценке, экспорт фруктов и овощей из Грузии в Россию сегодня составляет не многим более 90 миллионов евро. "Тоже немало. И плюс надо еще перенаправить урожай! А вокруг Иран, Армения, Азербайджан со своими фруктами и овощами", - заявил он.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил: "Много чести… пусть вещает дальше".