Зеленский примет участие в запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС прошла испытательную эксплуатацию.

"Десятого июля государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным четвертым реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский", - написала Мендель на странице в Facebook

Как заявил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, из-за визита Зеленского сотни иностранных туристов не смогут увидеть объекты Чернобыля.

"В связи с завтрашним визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону полностью перекрыта 10-километровая зона. Сотни иностранных посетителей, прилетевших на Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-километровой зоне, которую перекрывают на весь день", - написал Емельяненко на странице в Facebook.