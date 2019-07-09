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РИА Новости

Зеленский примет участие в запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Вчера, 17:00
2001
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкНовое укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
Новое укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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Новое укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС прошла испытательную эксплуатацию.
"Десятого июля государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным четвертым реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский", - написала Мендель на странице в Facebook.
Как заявил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, из-за визита Зеленского сотни иностранных туристов не смогут увидеть объекты Чернобыля.
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"В связи с завтрашним визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону полностью перекрыта 10-километровая зона. Сотни иностранных посетителей, прилетевших на Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-километровой зоне, которую перекрывают на весь день", - написал Емельяненко на странице в Facebook.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года. Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 года.
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Чернобыльская АЭСВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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