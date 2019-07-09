Украинская полиция проверяет сообщение о минировании ряда гостиниц в Одессе

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании ряда гостиниц в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция проверяет информацию о минировании ряда гостиниц в городе Одессе. Сообщение о минировании зданий поступило сегодня в полицию в 15.45 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехнические службы, кинологи и работники полиции.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.