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РИА Новости

ГД прекратила полномочия депутата Карамышева после назначения мэром Курска

Вчера, 16:54
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© Фото : Партия "Единая Россия"Виктор Карамышев
Виктор Карамышев
© Фото : Партия "Единая Россия"
Виктор Карамышев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Виктора Карамышева в связи с его назначением мэром Курска, соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании во вторник.
Ранее представитель Курского городского собрания сообщила РИА Новости, что депутаты избрали Карамышева главой горадминистрации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Карамышева за работу в Думе, назвал его активным и ответственным депутатом. "(Карамышев) принял решение работать на непростом участке - мэром города, давайте пожелаем ему успехов и удачи", - сказал Володин.
Сам Карамышев поблагодарил коллег, отметив, что три года работы в Думе навсегда останутся в его памяти. Карамышев также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с депутатами.
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Карамышев родился в 1966 году. Окончил Курский государственный педагогический институт и Курский институт государственной и муниципальной службы. Кандидат экономических наук. Был депутатом Курской областной думы, первым заместителем ее председателя. С 5 октября 2017 года - депутат Госдумы, был членом комитета по контролю и регламенту, член партии "Единая Россия".
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