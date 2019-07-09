ГД прекратила полномочия депутата Карамышева после назначения мэром Курска

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Виктора Карамышева в связи с его назначением мэром Курска, соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании во вторник.

Ранее представитель Курского городского собрания сообщила РИА Новости, что депутаты избрали Карамышева главой горадминистрации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Карамышева за работу в Думе, назвал его активным и ответственным депутатом. "(Карамышев) принял решение работать на непростом участке - мэром города, давайте пожелаем ему успехов и удачи", - сказал Володин.

Сам Карамышев поблагодарил коллег, отметив, что три года работы в Думе навсегда останутся в его памяти. Карамышев также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с депутатами.