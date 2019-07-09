Рябков анонсировал встречу с заместителем Помпео в Хельсинки

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что его встреча с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом пройдет в Хельсинки 10 июля

"Да, встреча с Хейлом пройдет завтра в Хельсинки", - сказал Рябков.