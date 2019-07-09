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РИА Новости

Рябков анонсировал встречу с заместителем Помпео в Хельсинки

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что его встреча с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом пройдет в Хельсинки 10 июля
"Да, встреча с Хейлом пройдет завтра в Хельсинки", - сказал Рябков.
Ранее госдепартамент заявил, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и обсудит подготовку к запуску широкого стратегического политического диалога по двусторонним отношениям в Хельсинки, куда американский дипломат прибывает 9 июля.
Сергей Рябков
4 июля, 16:35
МИД подтвердил дату встречи Рябкова с Томпсоном
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МИД РФГосударственный департамент СШАСергей РябковРоссияСШАВ мире
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