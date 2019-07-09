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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТренажерный зал
Тренажерный зал
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Госдума приняла обновленную редакцию проекта, внесенного в ГД в сентябре прошлого года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
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Согласно проекту, "фитнес-центры являются юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, создаются и осуществляют свою деятельность по предоставлению гражданам услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией в целях достижения и поддержания оптимального уровня физической активности, формирования и развития двигательных навыков и умений".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общественных объединений, которые создаются для достижения наивысших стандартов качества своей деятельности, являются членами международных спортивных объединений и могут формировать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Согласно проекту, фитнес-центры и их объединения обязаны создавать условия по предоставлению услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией, а также обеспечивать безопасность предоставления гражданам соответствующих услуг.
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