Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.

Госдума приняла обновленную редакцию проекта, внесенного в ГД в сентябре прошлого года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Согласно проекту, "фитнес-центры являются юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, создаются и осуществляют свою деятельность по предоставлению гражданам услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией в целях достижения и поддержания оптимального уровня физической активности, формирования и развития двигательных навыков и умений".

Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общественных объединений, которые создаются для достижения наивысших стандартов качества своей деятельности, являются членами международных спортивных объединений и могут формировать стандарты качества оказываемых ими услуг.