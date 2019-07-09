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РИА Новости

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

Вчера, 16:37
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Отмечается, что в эфире федерального канала появился сюжет о лишении статуса инвалида 18-летней девушки с неизлечимой хронической болезнью из Московской области. Инвалидность девушки была оформлена в 2018 году, она получала бесплатные лекарства и необходимые процедуры. Однако в этом году ей сказали, что ограничений по болезни нет и она может лечиться самостоятельно. Согласно информации СМИ, теперь каждый месяц на медикаменты семье приходится тратить около 100 тысяч рублей. Родители опасаются, что могут наступить осложнения, если не принимать нужные препараты.
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"По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организована доследственная проверка. Следователи проверят изложенные в сюжете факты", - говорится в релизе столичного главка СК.
Ранее RT сообщил, что у 18-летней жительницы Дубны Александры Комлевой несколько лет назад обнаружили болезнь Крона – неизлечимое заболевание кишечника, протекающее с периодами обострений и ремиссии. Девушка рассказала, что после приема препаратов состояние улучшалось, она даже "смогла на костылях сходить на выпускной". Вскоре после того, как ей в мае исполнилось 18 лет, в Бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Комлевой не продлили инвалидность, в связи с чем ей пришлось отказаться от ряда необходимых лекарств, отмечает RT.
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RTЮлия ИвановаСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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