СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что в эфире федерального канала появился сюжет о лишении статуса инвалида 18-летней девушки с неизлечимой хронической болезнью из Московской области. Инвалидность девушки была оформлена в 2018 году, она получала бесплатные лекарства и необходимые процедуры. Однако в этом году ей сказали, что ограничений по болезни нет и она может лечиться самостоятельно. Согласно информации СМИ, теперь каждый месяц на медикаменты семье приходится тратить около 100 тысяч рублей. Родители опасаются, что могут наступить осложнения, если не принимать нужные препараты.

"По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организована доследственная проверка. Следователи проверят изложенные в сюжете факты", - говорится в релизе столичного главка СК.