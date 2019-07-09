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РИА Новости

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии.
"Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства.
Ранее в Госдуме подобную инициативу предложили в Госдуме. После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях.
В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.
Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.
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Обострение отношений с Грузией

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина. Помимо президента, он оскорбил также память его покойных родителей.
Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
В понедельник ночью канал прервал вещание. Позже руководство телекомпании принесло извинения, эфир продолжился в 07:30 утра (06:30 мск).
Поступок Габунии раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.

"Позор для грузинского народа"

В Кремле заявили, что оскорбление в адрес президента России неприемлемы. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все руководство Грузии решительно осудило эту выходку. Он добавил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Она напомнила, что у Саакашвили началась предвыборная кампания, по итогам которой он намерен "ценой тотального раскола общества прорваться к власти". По словам Захаровой, грузинский народ, его традиции и культура "стали заложниками бездельников от политики".
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РоссияГрузияПолитика
Популярные комментарии
А как насчет уважения к русскому народу?
9 июля, 17:06
ddavigadov
170603017
Тем не менее никто не мешает каждому нормальному россиянину бойкотировать (не покупать) грузинскую продукцию.
9 июля, 16:59
ААлександр
150610027
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