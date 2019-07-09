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РИА Новости

Выборы президента Румынии будут назначены на 10 ноября, заявил премьер

Вчера, 16:35
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© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Fotolia / VigiePH
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер Румынии Виорика Данчилэ сообщила во вторник, что правительство примет постановление о проведении 10 ноября выборов президента страны.
"Сегодня мы утвердим правительственное решение о проведении 10 ноября 2019 года выборов президента Румынии. Затем мы примем пакет правил по организации и проведению выборов, в том числе количество участков за рубежом и возможность продления голосования после 21.00 (совпадает с мск)", - приводит слова Данчилэ агентство Mediafax.
Второй тур выборов президента при необходимости состоится 24 ноября.
Нынешним президентом Румынии является Клаус Йоханнис, он победил на выборах в 2014 году и ранее заявлял, что готов баллотироваться на второй срок. Выборы президента проходят в Румынии раз в пять лет.
Президент Румынии Клаус Йоханнис
9 июня, 17:11
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