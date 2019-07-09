Российский Красный Крест передаст вещи пострадавшим в Иркутской области

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Иркутское отделение Российского Красного Креста передаст постельные принадлежности, посуду, инструменты, белье и гигиенические средства пострадавшим во время наводнения в Приангарье в рамках проекта "Добрый груз", первая партия будет отправлена из Москвы 12 июля, сообщили РИА Новости в PR-службе компании "ПЭК", доставляющей груз.

"Иркутское отделение ООО "Российский Красный Крест"... запустило проект "Добрый груз" в помощь пострадавшим в Иркутской области... Первая партия вещей будет отправлена из Москвы 12 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранный груз будет доставлен в Тулун, Нижнеудинск и Тайшет. Пострадавшим планируют передать садовый инвентарь, инструменты, электрические и газовые плиты, посуду, постельные принадлежности, полотенца, обувь, моющие и гигиенические средства.