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РИА Новости

Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин.
"Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - цитирует Нетаньяху его канцелярия.
Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять самолетов пятого поколения, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.
F-35 является первым истребителем, сочетающим способность развивать сверхзвуковые скорости, малозаметность для радаров, совершать вертикальные взлет и посадку, а также взлетать с короткой полосы.
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
1 июля, 22:08
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
2051601551
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Биньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Пора этого раздавателя угроз под международный трибунал в Тегеран отправить.
9 июля, 17:21
Владимир Ф. Быченков
1020032145
В МИД РФ уже пора готовить речь что это не наши специалисты сидели за ПРО, поэтому и разбили персов за 1 ночь.
9 июля, 16:33
КбКремле бот
30100013
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