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РИА Новости
Школа волонтера

Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс "Доброволец России"

Вчера, 16:27
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровБолее 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс "Доброволец России"
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс Доброволец России
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На всероссийский конкурс "Доброволец России – 2019" подано рекордное количество заявок – 28 144 проекта от активистов со всей страны, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
Итоги заявочной кампании, которая завершилась 30 июня, обсуждались на первом заседании оргкомитета конкурса в Общественной палате РФ 8 июля.
"Рост числа проектов мы связываем с прошедшим Годом добровольца и кратным увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтерством, а также развитием конкурса и его узнаваемостью в стране. Мы провели анализ и увидели, что большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям", – сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член ОП РФ Артем Метелев.
По его словам, в дальнейшем оргкомитет займется отбором проектов для участия в программе акселерации.
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20 сентября 2018, 11:12Школа волонтера
Академия АВЦ: где и чему учат волонтеров20 сентября в Тульской области авторы 80 лучших волонтерских проектов примут участие в первом этапе программы акселерации от "Академии АВЦ".
"До 100 проектов получат возможность пройти образовательную программу нашего партнера – Фонда поддержки социальных проектов, – получить наставников, а также принять участие в стажировках в России и за рубежом в рамках программы мобильности волонтеров. В этом году запланированы стажировки в Японии, Германии и Израиле, где участники смогут перенять опыт зарубежных коллег и найти партнеров в реализации своих проектов", – добавил Метелев.
По количеству заявок лидируют Республика Башкортостан, Ростовская, Московская, Волгоградская области и Красноярский край. Самыми популярными номинациями у участников этого года стали "Рожденные помогать" (помощь инвалидам, пожилым людям, больным в терминальной стадии, а также защита животных), "Помощь детям" и "Вдохновленные искусством".
"Поддержка волонтерских движений является приоритетной для государства, так как добровольчество – это один из базовых институтов гражданского общества. Для нас важно, чтобы поддержка социально важных инициатив не была единоразовой, поэтому мы продолжаем программу акселерации проектов, старт которой был дан в Год добровольца", – отметил в ходе заседания заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.
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Новшества конкурса
В рамках новой номинации, "Душа компании", в конкурсе принимают участие крупные организации, развивающие корпоративное добровольчество. Всего организации, среди которых компании и волонтерские центры, представили 4287 инициатив.
В уникальной номинации этого года, "Равенство возможностей", заявлен 431 проект. Здесь представлены инициативы, реализуемые людьми, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ограничения по здоровью, особенности развития, вынужденный переезд и другие), но и помогают другим.
"Равенство возможностей" не только покажет проекты, которые реализуют люди с ограниченными возможностями, но и представит нам срез тех проблем, которые существуют. Речь идет не только о толерантности, но и о реальном развитии доступной среды для всех категорий граждан", – подчеркнула руководитель программы "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева.
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Кроме того, в ходе заседания члены оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019" утвердили более 5 тысяч инициатив, которые в ближайшие недели пройдут экспертную оценку и будут допущены до полуфинала.
Полуфинал будет проходить с 17 июля по 13 октября в рамках пяти окружных форумов добровольцев. На этом этапе участникам предстоит очная защита проектов перед экспертной комиссией, образовательная программа и набор специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист 10 финалистов в каждой номинации. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.
Лауреаты конкурса будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании, получат специальную награду – приз зрительских симпатий.
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