В Ульяновской области открылся центр "серебряного" волонтерства

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Региональный центр "серебряного" волонтерства открылся на базе геронтологического центра "Забота" в городе Ульяновске, сообщается на сайте "Добровольцы России".

На площадке весь день работала ярмарка "серебряных" волонтеров, где добровольцы проводили спортивные флешмобы, творческие мастер-классы, а также представляли инновационные социальные проекты и выставки прикладного творчества.

Кроме того, все желающие могли принять участие в благотворительных акциях "Экоавоська" и "От любимой бабушки".

Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по федеральной программе Ассоциации волонтерских центров "Молоды душой".