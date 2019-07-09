Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T16:26Z
https://ria.ru/20190709/1556355787.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/48/1556354888_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_948a3959c05fb82766c55952baf54cff.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

В Ульяновской области открылся центр "серебряного" волонтерства

Вчера, 16:26
6
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Ульяновской области открылся центр "серебряного" волонтерства
В Ульяновской области открылся центр серебряного волонтерства
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Региональный центр "серебряного" волонтерства открылся на базе геронтологического центра "Забота" в городе Ульяновске, сообщается на сайте "Добровольцы России".
На площадке весь день работала ярмарка "серебряных" волонтеров, где добровольцы проводили спортивные флешмобы, творческие мастер-классы, а также представляли инновационные социальные проекты и выставки прикладного творчества.
Кроме того, все желающие могли принять участие в благотворительных акциях "Экоавоська" и "От любимой бабушки".
Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по федеральной программе Ассоциации волонтерских центров "Молоды душой".
Торжественная часть завершилась исполнением гимна "серебряных" волонтеров Ульяновской области, который написали и исполнили добровольцы. В мероприятии приняло участие более 180 человек.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераСеребряное волонтерство - Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыУльяновская область
Рекомендуем
Акция ДоброПоезд стартовала в Калининградской области
Акция "ДоброПоезд" стартовала в Калининградской области
РИА
Новости
Автомобили участников ралли Шелковый путь 2019
Глава Республики Бурятия: ралли повысит узнаваемость региона и его имидж
Подведены итоги конкурса Регион добрых дел
Подведены итоги конкурса "Регион добрых дел"
В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
Лента
новостей
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс Доброволец России
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс "Доброволец России"
Платформа Добровольцы России будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
Платформа "Добровольцы России" будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния