В Ульяновской области открылся центр "серебряного" волонтерства

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Региональный центр "серебряного" волонтерства открылся на базе геронтологического центра "Забота" в городе Ульяновске, сообщается на сайте "Добровольцы России".
На площадке весь день работала ярмарка "серебряных" волонтеров, где добровольцы проводили спортивные флешмобы, творческие мастер-классы, а также представляли инновационные социальные проекты и выставки прикладного творчества.
Кроме того, все желающие могли принять участие в благотворительных акциях "Экоавоська" и "От любимой бабушки".
Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по федеральной программе Ассоциации волонтерских центров "Молоды душой".
Торжественная часть завершилась исполнением гимна "серебряных" волонтеров Ульяновской области, который написали и исполнили добровольцы. В мероприятии приняло участие более 180 человек.