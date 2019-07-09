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РИА Новости

Экс-премьер Канады госпитализирован в Гонконге из-за болезни, сообщают СМИ

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Александр МакаровБывший премьер-министр Канады Жан Кретьен
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен
© РИА Новости / Александр Макаров
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен госпитализирован из-за болезни в Гонконге, куда он прибыл для участия в конференции, посвященной торговым отношениям США и Китая, сообщает канадская газета Presse.
Бывший глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа заявил на открытии конференции, что 85-летний политик заболел, его доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Других подробностей экс-глава Гонконга не сообщил.
Кретьен занимал должность премьер-министра Канады с 1993 по 2003 год. В этот же период он возглавлял Либеральную партию Канады, которой сейчас руководит нынешней глава канадского правительства Джастин Трюдо.
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