Экс-премьер Канады госпитализирован в Гонконге из-за болезни, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен госпитализирован из-за болезни в Гонконге, куда он прибыл для участия в конференции, посвященной торговым отношениям США и Китая, сообщает канадская газета Presse.

Бывший глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа заявил на открытии конференции, что 85-летний политик заболел, его доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Других подробностей экс-глава Гонконга не сообщил.