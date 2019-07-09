Сенатор призвал Грузию наказать Габунию самым суровым образом

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузия должна разобраться с Георгием Габунией - "провокатором, разжигающим межнациональную рознь между братскими странами", заявил сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев, комментируя свой пост в Instagram, что оскорбивший в прямом эфире российское руководство журналист Габуния может заслуживать самого строго наказания, вплоть до казни.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. На своей странице в Instagram Фадзаев ранее написал, что за такой поступок Габуния заслуживает самого строгого наказания - вплоть до казни, а оскорбления, которые звучали в адрес Путина - это "оскорбления всей стране, всему российскому народу, каждому гражданину России".

"Я никогда не отказываюсь от своих слов и от своего мнения. Поэтому да, я по-прежнему считаю, что этот мерзавец Габуния заслуживает самого строгого и сурового наказания. Такие провокаторы, разжигающие межнациональную рознь, вражду между братскими странами, не должны ходить по Земле", - сказал Фадзаев РИА Новости во вторник.

"Вот вы говорите, что казнь запрещена, а оскорбление и осквернение памяти покойной матери - разрешено?" - риторически спросил сенатор.

По его словам, для любого мужчины мать - нечто сокровенное и неприкосновенное. "Отсюда и моя реакция. За такое легко можно было стать кровником. В Грузии об этом не знать не могут. Поэтому пусть лучше сами разберутся со своим позорником", - заключил Фадзаев.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.