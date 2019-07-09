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РИА Новости

Правительство учтет реакцию Путина на идею о мерах против Грузии

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В кабмине РФ видели обращение депутатов Госдумы по антигрузинским санкциями, но обращают внимание на слова президента Владимира Путина, высказавшегося против этого, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
"В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом", - сказал Осипов.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее спикер нижней палаты Сергей Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
Путин, который находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге, отвечая на вопрос журналистов о предложении депутатов ввести ограничения в отношении республики, заявил, что он бы "не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу". Комментируя вопрос об оскорбительных высказываниях грузинского телеведущего в его адрес, российский лидер отметил, что будет "много чести" возбуждать против него какие-либо дела.
Много чести: Владимир Путин ответил на высказывания грузинского журналиста
Вчера, 15:57
"Много чести": Путин оценил идею завести дело против журналиста "Рустави 2"
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Олег ОсиповГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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