Правительство учтет реакцию Путина на идею о мерах против Грузии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В кабмине РФ видели обращение депутатов Госдумы по антигрузинским санкциями, но обращают внимание на слова президента Владимира Путина, высказавшегося против этого, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

"В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом", - сказал Осипов.

Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее спикер нижней палаты Сергей Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Путин, который находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге, отвечая на вопрос журналистов о предложении депутатов ввести ограничения в отношении республики, заявил, что он бы "не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу". Комментируя вопрос об оскорбительных высказываниях грузинского телеведущего в его адрес, российский лидер отметил, что будет "много чести" возбуждать против него какие-либо дела.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.