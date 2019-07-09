Турция отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 9 июл - РИА Новости. Турецкая армия отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии для укрепления наблюдательных пунктов, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.

Ранее министерство обороны Турции заявило об обстреле территории, расположенной вблизи турецкого наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, отметив, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Турецкая армия отправила военное подкрепление в зону деэскалации в Сирии с целью укрепления наблюдательных пунктов, которые были созданы по соглашению в Астане", - заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что турецкая армия в настоящее время не готовится к проведению каких-либо военных операций. В то же время он не исключил, что Турция может начать операцию в Сирии в случае, если находящиеся на ее территории турецкие солдаты подвергнутся нападению.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.