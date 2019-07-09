Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T16:13Z
https://ria.ru/20190709/1556355059.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154811/10/1548111091_0:118:3071:1845_1036x0_80_0_0_6992be097ac0ea44470d1cdaa97b7256.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии, сообщил источник

Вчера, 16:13
790
© AFP 2019 / Ozan KoseТурецкая военная техника на границе с Сирией
Турецкая военная техника на границе с Сирией
© AFP 2019 / Ozan Kose
Турецкая военная техника на границе с Сирией. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 9 июл - РИА Новости. Турецкая армия отправила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии для укрепления наблюдательных пунктов, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.
Ранее министерство обороны Турции заявило об обстреле территории, расположенной вблизи турецкого наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, отметив, что в результате обстрела никто не пострадал.
"Турецкая армия отправила военное подкрепление в зону деэскалации в Сирии с целью укрепления наблюдательных пунктов, которые были созданы по соглашению в Астане", - заявил источник.
Собеседник агентства добавил, что турецкая армия в настоящее время не готовится к проведению каких-либо военных операций. В то же время он не исключил, что Турция может начать операцию в Сирии в случае, если находящиеся на ее территории турецкие солдаты подвергнутся нападению.
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
28 июня, 11:00
Турция нанесла удар по Сирии
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
18 июня, 09:32
В Дамаске призвали американских и турецких военных покинуть Сирию
512002
Обсудить 0
Война в СирииИсламское государствоТурцияСирия
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния