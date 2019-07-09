В Иркутской области в зоне паводка восстановили оказание почтовых услуг

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оказание услуг почтовой связи восстановлено в пострадавших от паводка районах Иркутской области, говорится в сообщении Роскомнадзора, который проводит мониторинг обстановки в зоне ЧС Иркутской области.

В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

"Почтовая корреспонденция доставляется во все населенные пункты в зоне подтопления. Местным жителям пострадавших районов осуществляется досрочная выплата пенсий. Жителям наиболее пострадавших районов корреспонденция доставляется с использованием специальной техники МЧС, в том числе вертолетов", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В нем уточняется, что на сегодняшний день в зоне подтопления находится 48 отделений "Почты России", все они работают в штатном режиме.