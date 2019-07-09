Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами

"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жёстче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", - заявил Путин журналистам во вторник, говоря о ситуации в Грузии.