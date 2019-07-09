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РИА Новости

Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения, заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство.
"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жёстче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", - заявил Путин журналистам во вторник, говоря о ситуации в Грузии.
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Владимир ПутинАбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
18-20 годах был немецкий и британский гарнизон, но не в Абхазий и нечего там не оккупировали. грузия присягнула российкой империй и была верна, а потом российкой империй не стало. кавказские воины были после того как Россия не пришла на помощь Грузий при крцаниской битве. грузинские войска разбили, города сожгли, помогли называется. при кавказских воинах Грузия помогала в воине с северными племенами. не кого ради Россия не воевала на Кавказе, только для своей выгоду
9 июля, 17:48
afaleks flemm
3000235
ну я та читал, а вы что читаете я не знаю.
9 июля, 17:50
afaleks flemm
2200019
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