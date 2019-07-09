Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения, заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство.
"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жёстче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", - заявил Путин журналистам во вторник, говоря о ситуации в Грузии.