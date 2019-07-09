Опубликован рейтинг суперзлодеев вселенной Marvel

Сцена из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

© Jay Maidment/ Marvel Studios Сцена из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной Marvel - от наименее страшных до самых ужасных - . Рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной Marvel - от наименее страшных до самых ужасных - опубликован на сайте USA Today.

В 23 фильмах киностудии всего 32 отрицательных героя. На последнем месте оказался русский изобретатель Иван Ванко (Микки Рурк) из фильма "Железный человек 2", где он противостоял главному герою Тони Старку (Роберт Дауни младший).

Мистерио (Джейк Джилленхол) из последней картины Marvel "Человек паук: вдали от дома" занял шестую строчку рейтинга.

Возглавил список злодеев Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан), пытавшийся устроить государственный переворот в королевстве Ваканда и сражавшийся с Черной Пантерой.

© Marvel Studios, 2018 Эрик Киллмонгер в фильме "Черная пантера" © Marvel Studios, 2018 Эрик Киллмонгер в фильме "Черная пантера"

На втором месте Танос (Джош Бролин) – безумный титан, которому удалось в "Мстителях 3" уничтожить половину Вселенной.

© Marvel Studios, 2019 Джош Бролин в фильме "Мстители. Конец игры" © Marvel Studios, 2019 Джош Бролин в фильме "Мстители. Конец игры"

На третьей строчке повелитель магии Локи (Том Хиддлстон) – коварный сводный брат Тора, из-за интриг которого Асгарду не раз грозило уничтожение.

© Marvel Studios Inc./Paramount Pictures (2012) Кадр из фильма "Мстители" © Marvel Studios Inc./Paramount Pictures (2012) Кадр из фильма "Мстители"

Четвертым идет Зимний солдат (Себастиан Стэн), который изначально был вовсе не злодеем, а Баки Барнсом - другом детства Капитана Америки.

© Zade Rosenthal/ Marvel Studios Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война" © Zade Rosenthal/ Marvel Studios Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"

Замыкает пятерку лидеров злодейства мрачная Хела (Кейт Бланшетт) – дочь Одина, которая после многотысячелетнего тюремного заключения пытается вернуть себе место на троне Асгарда.