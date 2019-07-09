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РИА Новости

В Иране назвали условия для прекращения обогащения урана

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Иран, повысив уровень обогащения урана, не нарушил Совместный всеобъемлющий план действий, и если "европейская тройка" выполнит свои обязательства, то Тегеран прекратит столь активное обогащение, заявил РИА Новости во вторник посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде.
"Иран, как участник СВПД, сдерживался целый год после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки, мы пытались сохранить соглашение, но, к сожалению, "европейская тройка" не выполнила свои общения, поэтому Иран заявил о том, что в отношении СВПД будет придерживаться политики "чем меньше, тем меньше", - заявил дипломат.
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Он подчеркнул, что "согласно параграфу 26 СВПД мы имеем право на определённые действия, (ситуация с превышение уровня - ред.) обогащения урана, которая произошла, не является нарушением СВПД".
"Если "европейская тройка" выполнит свои обещания, особенно в части закупок нефти из Ирана, создании банковских каналов, по торговле с Ираном, тогда Иран прекратит столь активное обогащение урана", - добавил он.
По его словам, "теперь все зависит от "европейской тройки" и того, выполнят ли они свои обязательства, это крайне важно, но как страна-участник СВПД мы не нарушили своих обязательств".
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Говоря о роли Москвы и Пекина в обострившейся ситуации, он отметил, что Тегеран "высоко ценит то, что Россия и Китай сделали в течение последнего года после того, как США вышли из СВПД, и мы ожидаем еще большего, потому что они являются ответственными участниками СВПД, если Россия и Китай помогут совместно с "европейской тройкой" заполнить пробелы, то СВПД сможет работать и без США".
Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
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При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично". Этот же параграф прописывает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против Исламской Республики.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранСШАВ мире
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