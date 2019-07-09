В Иране назвали условия для прекращения обогащения урана

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Иран, повысив уровень обогащения урана, не нарушил Совместный всеобъемлющий план действий, и если "европейская тройка" выполнит свои обязательства, то Тегеран прекратит столь активное обогащение, заявил РИА Новости во вторник посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде.

"Иран, как участник СВПД, сдерживался целый год после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки, мы пытались сохранить соглашение, но, к сожалению, "европейская тройка" не выполнила свои общения, поэтому Иран заявил о том, что в отношении СВПД будет придерживаться политики "чем меньше, тем меньше", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что "согласно параграфу 26 СВПД мы имеем право на определённые действия, (ситуация с превышение уровня - ред.) обогащения урана, которая произошла, не является нарушением СВПД".

"Если "европейская тройка" выполнит свои обещания, особенно в части закупок нефти из Ирана, создании банковских каналов, по торговле с Ираном, тогда Иран прекратит столь активное обогащение урана", - добавил он.

По его словам, "теперь все зависит от "европейской тройки" и того, выполнят ли они свои обязательства, это крайне важно, но как страна-участник СВПД мы не нарушили своих обязательств".

Говоря о роли Москвы и Пекина в обострившейся ситуации, он отметил, что Тегеран "высоко ценит то, что Россия и Китай сделали в течение последнего года после того, как США вышли из СВПД, и мы ожидаем еще большего, потому что они являются ответственными участниками СВПД, если Россия и Китай помогут совместно с "европейской тройкой" заполнить пробелы, то СВПД сможет работать и без США".

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.