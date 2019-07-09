Госдума не будет отзывать заявление о мерах против Грузии после слов Путина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу".

"Нет, (Госдума) не будет отзывать. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно … мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому,.. если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи", - сказал Калашников РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли документ наделение кабмина правом разрабатывать ответные меры в случае необходимости, Калашников ответил утвердительно.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже журналиста отстранили от работы на два месяца.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, во вторник комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".

Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.