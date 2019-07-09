Проект о повышении пошлин за выдачу вида на жительство прошел первое чтение

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены.

Данное изменение вносится в связи с введением нового документа о виде на жительство, содержащего электронный носитель, пояснил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, представляя документ депутатам. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).

Заместитель председателя комитета Леонид Симановский напомнил РИА Новости, что на рассмотрении Госдумы находится другой законопроект, который упрощает порядок предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное пребывание и видов на жительство.

На данный момент вид на жительство необходимо продлевать каждые пять лет, а этот законопроект предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство, за исключением отдельных случаев. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат его на срок действия разрешения на работу, а квалицированные специалисты - на три года. "Поскольку вид на жительство станет бессрочным, предлагается повысить и госпошлину за его выдачу, уровняв ее с госпошлиной, которую уплачивают россияне при оформлении загранпаспорта", - пояснил депутат.