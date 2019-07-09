Турчин обсудит присоединение Белоруссии к ВТО во время визита в Женеву

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин направился в Женеву, где состоится очередной раунд переговоров по присоединению республики к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила во вторник пресс-служба белорусского правительства.

"Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин совершает визит в Женеву (Швейцарская Конфедерация). Во главе белорусской делегации 9-12 июля он примет участие в переговорах по присоединению Республики Беларусь ко Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В нем отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

Как сообщили в пресс-службе, двенадцатое заседание рабочей группы ВТО по присоединению Белоруссии состоится 11 июля.

Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. Как заявил в конце октября 2018 года премьер Белоруссии Сергей Румас, правительство поставило задачу к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году — вступить в организацию. В ВТО считают, что Минск может завершить процедуру вступления в организацию в 2020 году.