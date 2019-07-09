Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T15:58Z
https://ria.ru/20190709/1556354279.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_0:279:3067:2004_1036x0_80_0_0_5b839d67a785a52f7ff20de608b19581.jpg
РИА Новости

Турчин обсудит присоединение Белоруссии к ВТО во время визита в Женеву

Вчера, 15:58
225
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин направился в Женеву, где состоится очередной раунд переговоров по присоединению республики к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила во вторник пресс-служба белорусского правительства.
"Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин совершает визит в Женеву (Швейцарская Конфедерация). Во главе белорусской делегации 9-12 июля он примет участие в переговорах по присоединению Республики Беларусь ко Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В нем отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.
Как сообщили в пресс-службе, двенадцатое заседание рабочей группы ВТО по присоединению Белоруссии состоится 11 июля.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 11:10
Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. Как заявил в конце октября 2018 года премьер Белоруссии Сергей Румас, правительство поставило задачу к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году — вступить в организацию. В ВТО считают, что Минск может завершить процедуру вступления в организацию в 2020 году.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что республика должна присоединяться к ВТО только в случае получения конкретных преимуществ от этого, вступления ради "вступления" не нужно.
001003
Обсудить 0
Всемирная торговая организацияМинскВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины
РИА
Новости
В Крыму оценили предложение запретить импорт грузинского вина
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Путин призвал объединить усилия ученых для решения фундаментальных задач
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заявил Путин
Лента
новостей
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
В Иране назвали условия для прекращения обогащения урана
Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Путин: технологическая трансформация радикально меняет облик регионов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД
Много чести: Владимир Путин ответил на высказывания грузинского журналиста
"Много чести": Путин оценил идею завести дело против журналиста "Рустави 2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство учтет реакцию Путина на идею о мерах против Грузии
Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко
Депутат Рады удивлен, что Зеленский не встал на защиту журналистов NewsOne
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу
Грузинский лари
Курс лари установил новый антирекорд
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен
Экс-премьер Канады госпитализирован в Гонконге из-за болезни, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния