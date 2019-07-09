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РИА Новости

"Много чести": Путин оценил идею завести дело против журналиста "Рустави 2"

Вчера, 15:57
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
"Много чести - возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", - сказал Путин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею о возбуждении дела в отношении Габунии по статье об оскорблении государства.
Георгий Габуния
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В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Рустави 2Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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