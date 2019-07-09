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РИА Новости

Путин: Россия готова предложить помощь в исследовании прорывных технологий

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия готова предложить свою научную инфраструктуру для совместной исследовательской работы международных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ярким примером именно открытой научной технологической кооперации является международный термоядерный реактор ИТЭР, на базе которого планируется реализовать управляемый термоядерный синтез. Россия принимает в этом самое активное участие и готова предложить свою научную инфраструктуру для совместного исследования, совместного исследовательского поиска, для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.
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Как считают специалисты, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на новые, гораздо более экономичные и безопасные принципы производства и потребления энергии. В России главной базой развития природоподобных технологий стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В 2018 году Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук и Курчатовским институтом разработать и утвердить комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий в РФ.
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