Путин: Россия готова предложить помощь в исследовании прорывных технологий

Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге

Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия готова предложить свою научную инфраструктуру для совместной исследовательской работы международных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ярким примером именно открытой научной технологической кооперации является международный термоядерный реактор ИТЭР, на базе которого планируется реализовать управляемый термоядерный синтез. Россия принимает в этом самое активное участие и готова предложить свою научную инфраструктуру для совместного исследования, совместного исследовательского поиска, для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.