Путин: Россия готова предложить помощь в исследовании прорывных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия готова предложить свою научную инфраструктуру для совместной исследовательской работы международных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ярким примером именно открытой научной технологической кооперации является международный термоядерный реактор ИТЭР, на базе которого планируется реализовать управляемый термоядерный синтез. Россия принимает в этом самое активное участие и готова предложить свою научную инфраструктуру для совместного исследования, совместного исследовательского поиска, для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.
Как считают специалисты, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на новые, гораздо более экономичные и безопасные принципы производства и потребления энергии. В России главной базой развития природоподобных технологий стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В 2018 году Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук и Курчатовским институтом разработать и утвердить комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий в РФ.