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РИА Новости

Трамп назвал "дурацким" раскритиковавшего его британского посла

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты на фоне утечек телеграмм британского посла больше не будут иметь дело с послом Великобритании в Вашингтоне Дэрроком.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года
Вчера, 10:28
Посол ссорит США с Британией. Кто может спасти ситуацию? Тереза Мэй поддержала британского посла, с которым Дональд Трамп не хочет больше иметь дела. Что с этим будет делать следующий премьер, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.
"Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не является кем-то, от кого мы в восторге, (он) очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй об их провалившихся переговорах по Brexit и не расстраиваться из-за моей критики относительно того, как плохо их вели. Я говорил Терезе Мэй, как заключить эту сделку, однако она пошла своим собственным глупым путем - не смогла этого сделать. Катастрофа! Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак", - написал американский президент в Twitter.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
8 июля, 18:35
"От Дэррока слышу". Трамп не стал грозить Британии уничтожением Считалось, что пренебрежение к стране пребывания – это прерогатива американской дипломатии. Тут же к самим Штатам британцы отнеслись так, как, бывало, в августе 1814-го, когда они сожгли Белый дом.
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Дональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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