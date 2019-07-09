Трамп назвал "дурацким" раскритиковавшего его британского посла

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты на фоне утечек телеграмм британского посла больше не будут иметь дело с послом Великобритании в Вашингтоне Дэрроком.
"Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не является кем-то, от кого мы в восторге, (он) очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй об их провалившихся переговорах по Brexit и не расстраиваться из-за моей критики относительно того, как плохо их вели. Я говорил Терезе Мэй, как заключить эту сделку, однако она пошла своим собственным глупым путем - не смогла этого сделать. Катастрофа! Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак", - написал американский президент в Twitter.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.