Курс лари установил новый антирекорд

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Национальный банк Грузии пока не устанавливал новый обменный курс. Обновление цифр ожидается вечером во вторник. По данным на 9 июля, один доллар стоит 2,83 лари.
"Еще утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, один доллар стоит 2,94 лари. О причинах трудно говорить, но уверена, что все это последствия заявления ведущего "Рустави 2" Габунии", - заявила РИА Новости сотрудница обменного пункта в центре Тбилиси.