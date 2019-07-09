Курс лари установил новый антирекорд

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Национальный банк Грузии пока не устанавливал новый обменный курс. Обновление цифр ожидается вечером во вторник. По данным на 9 июля, один доллар стоит 2,83 лари.