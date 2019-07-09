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РИА Новости

Курс лари установил новый антирекорд

Вчера, 15:50
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© Fotolia / LaliГрузинский лари
Грузинский лари
© Fotolia / Lali
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Национальный банк Грузии пока не устанавливал новый обменный курс. Обновление цифр ожидается вечером во вторник. По данным на 9 июля, один доллар стоит 2,83 лари.
"Еще утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, один доллар стоит 2,94 лари. О причинах трудно говорить, но уверена, что все это последствия заявления ведущего "Рустави 2" Габунии", - заявила РИА Новости сотрудница обменного пункта в центре Тбилиси.
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