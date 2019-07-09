Путин: технологическая трансформация радикально меняет облик регионов

Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге

Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Сегодня очевидно, что технологическая трансформация радикально меняет облик регионов и индустрий, заявил в ходе глобального саммита производства и индустриализации президент России Владимир Путин.

"Сегодня очевидно, что все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-модели, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда", - сказал он.

Тем не менее президент напомнил о том, что нельзя забывать и об экологических рисках.