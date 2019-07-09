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РИА Новости

Путин: технологическая трансформация радикально меняет облик регионов

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист следит за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Сегодня очевидно, что технологическая трансформация радикально меняет облик регионов и индустрий, заявил в ходе глобального саммита производства и индустриализации президент России Владимир Путин.
"Сегодня очевидно, что все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-модели, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда", - сказал он.
Тем не менее президент напомнил о том, что нельзя забывать и об экологических рисках.
"Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, оказались иллюзиями. Деградация природы и климата продолжается и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - добавил Путин.
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