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РИА Новости

В Крыму оценили предложение запретить импорт грузинского вина

Вчера, 15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Российский потребитель выиграет от запрета на импорт в Россию грузинского вина, качество которого вызывает сомнения, считает руководитель крымского Центра винного образования "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. В частности, среди прочих мер, предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина и минеральной воды.
"К сожалению, грузинские производители стали очень часто поставлять в Россию некачественное вино. Как они делают это вино, нам неизвестно. Мои знакомые виноделы из Грузии мне сами признавались, что качественное вино им трудно продать в Россию, потому что идет массовый продукт под различными марками. Наша страна раньше потакала этому в пользу добрых отношений с Грузией. Поэтому теперь от запрета на импорт этого вина выиграет российский потребитель и отечественный производитель", - сказал РИА Новости Ковалев.
По его словам, Грузия демонстрировала слегка пренебрежительное отношение к российским потребителям.
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"Они исходили из того, что в России выпьют все равно, даже если сахар смешать с водичкой, ароматизатором и концентратом виноградного сока. Те марки вина, которые продаются в Грузии, и те, которые у нас на полках, – это разные вещи. Специальные марки вина делались даже под Россию какими-то фирмами-однодневками и непонятными разливайками. Это факт", - подчеркнул Ковалев.
По его словам, многоступенчатая система контроля качества, в которой убеждала грузинская сторона, де-факто не работает в отношении России.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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