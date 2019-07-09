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РИА Новости

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Вчера, 15:44
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CC0 / StockSnap / Кабина пилотов самолета
Кабина пилотов самолета
CC0 / StockSnap /
Кабина пилотов самолета. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов. По его словам, в ходе надзорных проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.
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РосавиацияГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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