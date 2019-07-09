В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов. По его словам, в ходе надзорных проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.